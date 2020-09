Wonder Woman 1984: Warner Bros no descarta cambia la fecha de estreno nuevamente

El Universo extendido de DC está retomando la producción de sus películas y fijando la fecha de estreno para sus títulos más aclamados. Uno de estos se trata de Wonder Woman 1984, la segunda parte de las aventuras de la guerrera amazona.

Originalmente, Warner Bros tenía planeado que la cinta llegue a las salas de cine el 13 de diciembre de 2019. No obstante, la pandemia de coronavirus obligó a que el estudio posponga su lanzamiento para el próximo 2 de octubre de 2020.

Los fans de Wonder Woman ya están contando los días para ver a su superheroína favorita en pantalla grande y esperan que no hayan más retrasos. Para su mala fortuna, la presidenta de Warner Bros, Ann Sarnoff, no descarta la posibilidad de reprogramar su estreno.

“Todavía estamos pensando en la estrategia para todas nuestras películas. Hemos hecho bastante. Obviamente, Wonder Woman 1984 es la siguiente. Ciertas películas merecen estar en la pantalla grande”, declaró para The Hollywood Reporter.

Segunda parte de Wonder Woman promete superar las expectativas de los fans.

Varios seguidores del DCEU están preocupados por la poca seguridad que manifestó la CEO sobre el estreno, pero al menos confirmaron que la cinta no llegará a las plataformas virtuales. “Ciertas películas merecen estar en la pantalla grande. Creo que Wonder Woman es una de ellas”, reveló Sarnoff.

Wonder Woman 1984 - Sinopsis oficial

En esta entrega, la princesa de Themyscira entablará una amistad con la arqueóloga Barbara Ann Minerva, que trabaja para Max Lord, megalómano empeñado en recopilar artefactos antiguos con la creencia de que estos lo harán tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor regresa de la muerte. No obstante, deberá protegerlo a él y al mundo de las nuevas amenazas: Max Lord y Minerva, quien se convierte en la peligrosa villana Cheetah.