The Boys 2: ¿qué pasó entre Becca y Homelander? Primeros capítulos resuelven misterio [VIDEO]

The Boys dio un giro de 180 grados al género de superhéroes al presentarnos al equipo de The Seven, quienes representaban el lado oscuro de la celebridad y la fama. En respuesta, Butcher hace todo lo posible para frenarlos, dando pie a una de las historias más sorprendentes de la pantalla chica.

El final de temporada nos mostró cómo el protagonista enfrenta a muerte al temible Homelander para vengar la muerte de su esposa, Becca. No obstante, descubre que su pareja estaba con vida y tuvo un hijo con su enemigo en secreto.

Advertencia de spoilers. Crédito: difusión

Como se recuerda, Madelyn Stillwell contó que Becca fue agredida sexualmente por Homelander. Luego de quedar embarazada, habría perdido la vida en el parto. Esta versión de la historia quedó totalmente desmentida con el lanzamiento de los tres primeros capítulos de The Boys 2.

La segunda temporada nos mostró cómo el supervillano aterriza nuevamente en la casa de ella para ver a su hijo, Ryan. Ahí descubrimos que el hijo no comparte los mismos ideales de su padre, quien ve la Tierra como un mundo al que conquistar y someter.

La verdad detrás de The Boys 1 es revelada. Crédito: Amazon Prime Video

Tras este encuentro, Becca le pide a Homelander que solo quiere una vida normal para Ryan y que él no debería estar ahí. No obstante, el villano le recuerda que estaría incumpliendo el trato acordado: no asesinará a su amado, Butcher, a cambio de pasar tiempo con su hijo.

¿Cómo y dónde ver la segunda temporada de The Boys?

Para ver la segunda temporada de The Boys, debes suscribirte a la plataforma de Amazon Prime Video. Puedes pagar por una tarifa de hasta 4,99 dólares por mes. Además, el servicio te ofrece una prueba gratuita por 30 días.

Para ver la segunda temporada de The Boys, debes ingresar al enlace de la plataforma de Amazon Prime Video haciendo clic AQUÍ.