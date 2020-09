Tenet: ¿qué significa el final de la película más compleja de Christopher Nolan?

Tenet, dirigida por Christopher Nolan, es una de las películas más importantes del 2020. El actor John David Washington adelantó que el cineasta cambiaría la historia del cine con la cinta y algunos espectadores pudieron dar fe de aquello tras su estreno internacional.

Los fans no pudieron estar más satisfechos con la creación de este mundo ficticio donde el espionaje recurría a los viajes en el tiempo. No obstante, muchos no entendieron qué ocurrió realmente al final, por lo que te la explicaremos a continuación.

Advertencia de spoilers. Crédito: difusión

¿De qué trata Tenet?

La trama de la película se centra en el personaje ’el Protagonista’, interpretado por Washington. Él es reclutado por una organización para detener un Sator, un traficante que busca reunir todas las piezas del Algoritmo para destruir la Tierra.

El Algoritmo se trata de un objeto que permite cambiar la inversión temporal tanto en personas como objetos. Es decir, en lugar de ir hacia adelante, lo hacen hacia atrás. Por este motivo, la historia de la película es contada en reversa.

Explicación del final de Tenet

En compañía de Neil (Robert Pattinson) e Ives (Aaron Taylor-Johnson), el ’Protagonista’ recuperará todas las piezas del objeto para detener al villano. Lo que se desconocía es que la misión encomendada conlleva un plan elaborado desde el futuro.

Robert Pattinson y John David Washington juntos en Tenet. Crédito: Warner Bros.

Neil revela que el ’Protagonista’ fue quien creó la organización TENET muchos años adelante y lo reclutó para ayudar a su yo del pasado. Según explica, la única manera de detener a Sator era atacarlo por ambos tiempos: pasado y futuro.

Una vez que la verdad sale a flote, se sacrifica dejando en claro que su final dará pie a la historia del ’Protagonista’. Es así como el personaje de Washington da inicio a TENET, crea la misión y viaja al pasado a reclutar a Neil como debía ocurrir.