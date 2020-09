Las anécdotas y curiosidades entorno a El chavo del 8 son temas muy comentados entre sus fanáticos. Con episodios y personajes únicos, más de uno se sigue preguntando qué pasó con ciertos actores que tuvieron apariciones especiales en el show.

Este es el caso de Martha Zavaleta, actriz que dio vida a Elizabeth, la niña estudiosa que compartía clases con Quico, Ñoño, la Chilindrina y el Chavo.

Con solo una aparición en el show, Zavaleta tuvo una actuación especial en El alumno más inteligente de 1974, donde su personaje resaltó por ser la estudiante aplicada de la clase, algo que no gustaba a sus compañeros. Pese a no volver a ser convocada al programa, su personaje fue vuelto a nombrar en Los dibujos de los niños del mismo año. Luego de esto, no volvió a trabajar con Chespirito en la televisión.

¿Qué pasó con la carrera de Martha Zavaleta?

Martha Zavaleta es una consolidada actriz y productora en México - Crédito: Televisa

Tras el paso de la intérprete por El chavo del 8, Zavaleta consolidó su carrera en México. Fue fundadora de los centros de capacitación Televisa, de donde surgió la agrupación Timbiriche, proyecto musical que estuvo a su cargo y fue integrado por su hijo, Diego Schoening.

A la par de sus actividades como productora, fue parte de exitosas telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar, Muchacha de barrio y Pecado de amor.