Amazon cancela serie que iba a ser producida por Gael García y Diego Luna

Debido a la pandemia por la Covid-19, el gigante Amazon decidió cancelar la serie que sería producida por Diego Luna y Gael García Bernal, y que se centraría en la conquista de México a partir de Hernán Cortés y Moctezuma. Esta historia iba a ser protagonizada por Javier Bardem y Tenoch Huerta.

“Debido a las limitaciones creadas por la pandemia del Covid-19, Amazon Studios y Amblin Partners no serán capaces de continuar con la producción de nuestra serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma. En el momento actual, desafortunadamente, no hay manera de volver a montar esta producción en el futuro cercano para alcanzar la escala y el alcance que esta serie merece. No sentimos nada más que admiración y respeto por Javier Bardem, Tenoch Huerta, Yoshira Escarrega, Gael García Bernal, Diego Luna, Steve Zaillian, y todo el reparto y equipo de esta serie con el que esperamos trabajar de nuevo en el futuro”, dijeron las dos compañías en un comunicado.

La decisión anula la producción de Cortés y Moctezuma (título tentativo), que había generado gran expectativa debido a la reciente celebración de los cinco siglos de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas. El ganador del Óscar, Javier Bardem, iba a dar vida al conquistador español, mientras que Tenoch Huerta, al emperador azteca Moctezuma.

Además, la serie iban a ser dirigida por los realizadores colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego, quienes fueron nominados al Oscar a la mejor película en lengua extranjera por El abrazo de la serpiente (2015). Y los guiones estaban en manos de Steven Zaillian, también ganador del Oscar por La lista de Schindler (1993).

