Debido a la propagación del coronavirus y las nuevas medidas sanitarias, muchas producciones de la industria del cine y televisión se han visto paralizadas. Una de ellas es la cuarta temporada de Stranger Things.

Aunque no han salido mayores detalles de la última entrega, un nuevo informe a cargo del portal web We Got This Covered, indica que Netflix estaría preparando un spin-off de un querido personaje.

Según el medio, se trata del sheriff de Hawkins, Jim Hopper (David Harbour), quien se ganó el corazón del público por su singular carisma y amor incondicional hacia su hija adoptiva Eleven.

La nueva serie seguiría los pasos del personaje una vez finalizada la historia original. Recordemos que, tras el desenlace de Stranger Things 3, muchos fans creyeron que el comisario había muerto.

No obstante, en un avance de la cuarta temporada del show, Hopper apareció en un escenario junto a varios prisionero en un lugar lleno de nieve, por lo que algunos cibernautas aseguran que se trata de un centro secreto ruso.

Stranger Things 4 - Adelanto

A pesar de que los hermanos Duffer, creadores de la ficción, no han confirmado la noticia, sí aseguraron que la cuarta temporada de Stranger Things no será la conclusión de la serie. Además, tienen pensado cómo será el desenlace de Eleven y sus amigos.

“La cuarta temporada no será el final. Sabemos cuál es el final, y sabemos cuándo es”, declaró Ross Duffer en una reciente entrevista al portal Movieweb. “El retraso nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante, para averiguar qué es lo mejor para el espectáculo. Empezar a rellenar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia”, finalizó Matt Duffer.