No time to die es una de las películas más esperadas del año. No solo se trata de la entrega 25 de la franquicia, sino que también marcará la despedida definitiva de Daniel Craig como el agente 007. Los fans esperan que rinda tributo al protagonista y ofrezca un digno cierre a toda una era.

A lo largo de 12 años, el actor encarnó al emblemático personaje en Casino royale, Quantum of solace, Skyfall y Spectre. En las mencionadas películas, tuvo que lidiar con todo tipo de amenazas, pero nunca a un rival tan vanguardista como Safin (Rami Malek)

Hace pocos días, un nuevo póster mostró que Craig aún estaba en forma para dar vida a James Bond por última vez. Asimismo, un avance de 10 segundos aseguró la dosis de acción que veríamos en el filme. Como si fuera poco, hoy se compartió el segundo tráiler oficial y los fans no podían estar más emocionados.

Como vemos en las imágenes, la cinta hará hincapié en los errores del pasado y cómo estos persiguen a los personajes. En cuanto al antagonista Safin, se ve a si mismo como un salvador aunque su objetivo le cueste la vida de millones de personas. A fin de poder detenerlo, Bond contaría con el apoyo de dos nuevos personajes: Paloma (Ana de Armas) y una nueva agente 00 (Lashana Lynch).

Cabe resaltar que No time to die ha sido catalogada como la entrega más cara de toda la franquicia. Para su realización se habría tenido que desembolsar alrededor de 223 millones de euros, por lo que se espera un exitoso estreno en las salas de cine el próximo el próximo 20 de noviembre de 2020.

No time to die - sinopsis

El legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo. Sin embargo, su paz dura poco luego de que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda para realizar una misión. Esta le lleva al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.