Matrix, la película protagonizada por Keanu Reeves, es considerada como una obra cumbre de la ciencia ficción. Su éxito fue tan grande que dio pie a una exitosa trilogía que cerró la historia de manera definitiva o eso se creía hasta hace poco.

A finales de 2019, Warner Bros anunció la realización de una cuarta entrega para sorpresa de todos los fans. La cinta ha logrado recuperar a varios rostros del elenco principal como Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, pero no es el mismo caso de Hugo Weaving quien dio vida al agente Smith.

A través de las redes sociales, los seguidores de Weaving cuestionaron su ausencia en Matrix 4 ya que su personaje fue parte esencial de la historia. Ante la creciente ola de rumores, el actor reveló que no se unió a la producción por problemas de agenda.

“Matrix es una historia verdaderamente diferente. Lamentablemente ya había aceptado esa oferta [en la obra The Visit] y después me ofrecieron regresar a la saga. Estaba al corriente de lo que estaba sucediendo pero no tenía fechas disponibles”, declaró para Timeout.

El agente Smith es uno de los villanos clásicos de la trilogía. Crédito: Warner Bros.

Tras estas declaraciones, detalló que estuvo en contacto con la directora de Matrix 4, Lana Wachowski, para encontrar una solución. No obstante, ella finalmente entendió que no iba a funcionar por el cruce de horarios por lo que decidió que seguirían sin él.

La noticia ha desmotivado a varios seguidores de la franquicia que esperan ver al temible agente Smith nuevamente en acción. Ahora, se preguntan quién será el nuevo villano o antagonista que enfrentaría a Neo en la nueva entrega.