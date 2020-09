El Padrino III: director lanzará nueva versión y cambiará el final original

La saga de El Padrino es considerada como uno de los mayores hitos en la historia del cine. La trilogía nos mostró el ascenso de Michael Corleone (Al Pacino) como jefe de la familia Corleone y leyenda de la mafia italo-estadounidense, así como su inevitable caída.

A pesar de que El Padrino III es una obra de alto nivel por si sola, siempre se le ha considerado como la entrega más débil de la saga. Luego, de varios años de debate al respecto, el director Francis Ford Coppola decidió lanzar una nueva versión del filme con significativos cambios.

El nuevo corte de la película se titulará Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Como advierte su título, el protagonista será quien muera y pague por su pecados en vez de su hija, Mary Corleone (Sofia Coppola).

“Para esta versión del final, he creado un nuevo comienzo y, al final, reordené algunas escenas, tomas y señales musicales. Con estos cambios, junto al material y sonido restaurado, para mí es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: Parte 2, y estoy agradecido de Jim Gianopulos y Paramount por permitirme revisitarlo”, compartió el cineasta.

La nueva versión de El Padrino III tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos a mediados de diciembre, en el marco del 30 aniversario de la película, para luego llegar a las plataformas digitales como Netflix.

El Padrino III - sinopsis oficial

Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimizar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar a un sucesor que se haga cargo de los negocios.