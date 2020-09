Redacción fama

El día inaugural de la edición 77 del Festival de Venecia arrancó ayer en medio de estrictas medidas sanitarias y una ceremonia inaugural completamente cambiada por la pandemia.

Ante un Palacio del Cine blindado, con muchos invitados con mascarillas y obligados a mantener la distancia, se habló del valor de la cultura, de las actuaciones, del cine como herramienta de transformación y, por supuesto, de la pandemia.

La gran protagonista fue la actriz Cate Blanchett, presidenta del jurado del festival, quien exhortó a sus compañeros para la resistencia. “El ADN del cine lo constituyen los desafíos. Ha sido un milagro poder participar en la Mostra y aplaudir la creatividad y la fuerza de los realizadores que lograron terminar sus películas en condiciones tan difíciles. Tengo miedos, temores, ¡pero hay que ser valiente!”, instó la combativa y elegante ganadora de dos Óscar durante la rueda de prensa.

En otro momento, cuestionó el manejo de la pandemia en el mundo. “La tía economía parece ser el miembro más importante de la familia. Me parece grotesco que no se le permita a la OMS liderar la lucha contra esta crisis. Somos una especie muy extraña y ridícula, porque no aprendemos de lo que les pasó a los primeros países que sufrieron la pandemia... Me resulta increíble que nos comportemos de forma tan fragmentada, obtusa y destructiva”, dijo Blanchett.

“No me llamen actriz”

Por otro lado, la australiana respaldó la decisión del festival de Berlín, la semana pasada, al eliminar los premios por género y solamente otorgar uno “al mejor actor”. “Siempre me he referido a mí misma como un actor. Pertenezco a una generación en la que la palabra actriz se utilizaba casi siempre con un sentido peyorativo. Entonces, reclamo el otro espacio. Creo que una buena actuación es una buena actuación, sin importar la orientación sexual de quien la encarna”, señaló ante los periodistas.

La Mostra de Venecia había sido muy criticada por seleccionar a una sola cineasta para competir por el León de Oro en 2017 y 2018. Ahora el número se ha cuadriplicado.