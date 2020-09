The New Mutants tuvo que sobrellevar varios retrasos por ediciones y nuevas grabaciones luego de la compra de Fox por parte de Disney. Pese a esto, la película tuvo sus primeras proyecciones tras meses de espera, aunque el resultado no ha sido del agrado de todos.

Para mala fortuna de los mutantes, las críticas no fueron las mejores y redujeron las posibilidades de ver la trilogía planeada por el director Josh Boone. Ahora, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel se preguntan si el filme finalmente formará parte de la franquicia.

Cabe recordar que Disney anunció la integración de The New Mutants al MCU a través de un correo electrónico a los suscriptores de la D23. “Hay una nueva adición realmente electrizante y viene en forma de lo último de 20th Century Fox y Marvel Entertainment”, compartió a inicios de año.

La noticia fue del agrado de todos los fanáticos de la franquicia, dado que siempre desearon ver a los poderosos Avengers y los X-men juntos en pantalla. Pero su fracaso en taquilla podría hacer que la compañía reconsidere esta incorporación.

Los Nuevos Mutantes se estrenarán en los cines contra todo pronóstico. Créditos: Marvel

The New Mutants es la última entrega de los X-Men creada por Fox antes de ser adquirida por Disney. Por mucho tiempo, se consideró que la película se estrenaría en Disney Plus o podría perderse en el archivo del estudio. Aunque finalmente logró llegar a las salas de cine.

The New Mutants - sinopsis

La película es un thriller de horror ambientado en un hospital aislado, donde se retiene a un grupo de mutantes jóvenes para monitoreo psiquiátrico. Cuando comienzan a ocurrir extraños sucesos, se probarán sus nuevas habilidades y sus amistades mientras luchan para sobrevivir.