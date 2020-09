En los últimos meses, Netflix amplió la variedad de su contenido y los amantes de la animación japonesa fueron los más beneficiados. De todos los nuevos títulos, la película, conocida también como Kimi no na wa, no deja de cautivar a los usuarios.

Con motivo de su cuarto aniversario, sus seguidores no dejan de celebrar y comentar la película, debido a que el filme no solo fue aclamado por la animación y banda sonora, sino también por el amor de sus protagonistas que se niegan a olvidarse el uno al otro.

¿De qué trata Your name? Taki y Mitsuha son dos jóvenes desconocidos que intercambian cuerpos de la noche a la mañana. Ellos comienzan a comunicarse por medio de notas y su vínculo no deja de crecer hasta convertirse en algo más romántico.

Su éxito en cines fue tan grande que se convirtió en la película de animación 2D más taquillera en la historia de China. En Japón, se posicionó como la cuarta más exitosa, superada solo por El viaje de Chihiro, Titanic y Frozen.

Your name también es conocida como Kimi no Na wa. Crédito: Netflix.

Su legión de fans esperaba que Your Name fuera nominada a los Oscar 2017 y ganara como Mejor película de de animación. No obstante, fue ignorada por la Academia, mientras que títulos como Zootopia, Moana y Kubo ocuparon las plazas en la competencia.

Pese a este disgusto, sus miles de fans no han dejado de alabar la obra de Makoto Shinkai. Ahora que está en Netflix, son más las personas maravilladas con la historia de los protagonistas que se buscaban el uno al otro sin saberlo.