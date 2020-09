Parasite en Netflix: personajes, trama y claves de la ganadora del Óscar [VIDEO]

El director coreano Bong Joon-Ho logró capturar la atención internacional con Parasite, película que fue una de las más aplaudidas en los Óscar 2020.

La cinta sobre la pobreza y las desigualdades sociales se llevó a casa cuatro premios de la Academia, entre los que destacan Mejor película y Mejor director. Tras su paso por las salas de cine, Parasite ya está disponible en Netflix.

¿De qué trata Parasite?

Gi-Taek y su familia están sin trabajo y luchan cada mes para pagar las cuentas. Cuando su hijo mayor, Ki-woo (Choi Woo-shik) empieza a dar clases particulares en casa de los Park, las dos familias comienzan una inesperada relación con un trágico desenlace.

Para los especialistas, Parásitos, como se le conoce en español, logró juntar una historia única, pero real en su trama. Con un guion nacido de las propias experiencias del director, pasando por las vivencias de cada personaje, y cómo estas chocan con la realidad, la cinta lleva al espectador a reflejarse en ella.

Tráiler de Parasite

Elenco de Parasite

Song Kang es Gi-Taek

El actor de 53 años es una de las figuras más famosas de Corea. Con una larga trayectoria en el cine y la televisión, ha grabado más de 30 películas en su país. Ha sido parte de The King’s Letters, The Throne, y The Face Reader.

Park So Dam es Gi Jeong

Park So Dam en escena de Parasite (2019)

Debutó en el 2013 con la película Steel Cold Winter, pero logró capturar la atención de la audiencia en The Silenced. Con más de 15 películas y cinco dramas coreanos entre sus proyectos, destacan Cinderella and four knights y Because it’s the first time.

Choi Woo Shik es Gi Wook

Choi Woo Shik fue parte de Parasite - Crédito: difusión

Con una carrera que inició en el 2010, el actor ha filmado hasta el momento más de 15 películas y 20 dramas coreanos. Entre sus historias más populares tenemos: Fight for my way, The boy next door, Fated to love you y The rooftop prince.

Jang Hye Jin es Choong Sook

La actriz que da vida a la madre de Gi Wook y Gi Jeong es una consagrada actriz surcoreana de 44 años. Fue parte de las exitosas Crash landing on you y Luwak human, ambas emitidas en el 2019.

Parasite ya puede ser vista hoy en Netflix.