Netflix: ¿cómo obtener el mes de prueba gratis sin contratos ni suscripción?

Netflix, la plataforma de transmisión más popular en todo el mundo, está dando la oportunidad a los usuarios de ver las series y películas más afamadas de forma legal, aún si no tienen una suscripción al servicio de streaming.

Lo único que deben hacer es buscar el link netflix.com/watch-free para ver la larga lista de estrenos totalmente gratis, sin tener que quedar atados a un contrato o convenio.

Los interesados podrán acceder a través de su computadora, tablets o smartphone desde la comodidad de su hogar a episodios de las series y películas más vistas.

¿Qué películas se puede ver en Netflix gratis?

En el mes de setiembre, la plataforma conseguirá un buen número de suscriptores ante el abanico de programas que engordan su catálogo. Películas como Murder Mystery, The Boss Baby: Back in Business, Bird Box y The Two Popes son solo algunas de las producciones a las que podrán acceder sin necesidad de crear una cuenta de Netflix.

¿Qué series se puede ver en Netflix gratis?

Los usuarios también podrán disfrutar de los primeros episodios de series como Stranger Things, Elite, Love is Blind, Our Planet, Grace and Frankie y Now they see Us.

¿Cuál es la plataforma de Netflix gratis?

Netflix acaba de lanzar una nueva versión de la plataforma denominada Netflix gratis. En esta se encuentra una pequeña parte de su catálogo de contenido, al que los usuarios tendrán acceso de forma gratuita. Por el momento, el sitio cuenta con una decena de producciones a elegir. Sin embargo, esta sección gratuita no tendrá contenido permanente, en su lugar, se realizará una rotación de filmes y series en un tiempo determinado.

¿Cómo ingresar a Watch Free de Netflix?

Visite netflix.com/watch-free para echar un vistazo a los diferentes programas de entretenimiento. Podrás ver el primer episodio de algunos de los programas más populares.

¿Cuáles son los nuevos estrenos de Netflix para setiembre?

La plataforma Netflix ha sorprendido a los usuarios con un largo catálogo de series y películas para este mes de setiembre. Se puede ver una variada cartelera en géneros como acción, drama, terror, comedia, entre otros. Entre las películas que estrena el servicio más popular de streaming se encuentran:

‘Parásitos’, ‘Pienso en el final’, ‘La niñera: reina letal’ y ‘Freaks: eres de los nuestros’, entre otras. La plataforma continúa abriendo espacio a las producciones asiáticas y a los animes como: ‘The Idhun Chronicles’, ‘Dragon’s dogma’, entre otras.

¿Cuáles son las mejores series de Netflix?

Netflix estrena cada semana una cantidad de series lo que hace difícil estar al día con su catálogo. Pero del gran número hay algunas que destacan y que han sido vistas por millones de personas en todo el mundo. Según IMDB, la web especializada en cine y series estas serían las producciones más vistas y mejor valoradas del servicio streaming.

‘La casa de papel’. Después de dos temporadas en Antena3 y otras en Netflixque la han convertido en un fenómeno mundial. La serie gira en torno a un asalto de varios días preparado contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Un hombre misterioso, conocido como «El Profesor», está planeando el mayor atraco de la historia.

‘Daredevil’. A pesar de haber sido cancelada por Netflix después de tres temporadas, la serie sigue siendo una de las mejor valoradas. Un abogado del barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen, que quedó ciego en un accidente que incrementó sus cuatro sentidos restantes y que lucha como un justiciero todas las noches contra el crimen bajo el sobrenombre de Daredevil.

‘Mindhunter’. Es una de las mejores series de Netflix. Dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany) revolucionan las técnicas de investigación para encontrar las respuestas a cómo atrapar a asesinos en serie y mentes psicópatas.

‘La maldición de Hill House’. Es una recreación moderna de la icónica novela del mismo nombre de Shirley Jackson. La serie gira entorno a unos hermanos y cómo crecieron una casa embrujada que luego se convertiría en la más famosa del país.

‘Dark’. Tras la desaparición de un joven, cuatro familias desesperadas tratan de entender lo ocurrido a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas.

‘The crown’. Basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan “The Audience”, cuenta la historia de la relación entre dos de las direcciones más famosas del mundo: el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street, y las intrigas, amores y maquinaciones detrás de los eventos que formaron la segunda mitad del siglo XX.

‘House of Cards’. La primera gran serie de Netflix y ni siquiera el escándalo de acoso sexual por parte de Kevin Spacey ha impedido que se recuerde como una de las mejores series de la historia. El implacable y manipulador congresista Francis Underwood (Kevin Spacey), con la complicidad de su calculadora mujer (Robin Wright), maneja con gran destreza los hilos de poder en Washington. Su intención es ocupar la Secretaría de Estado del nuevo gobierno.

‘Black Mirror’. Es una serie de televisión antológica británica de ciencia ficción distópica creada por Charlie Brooker. Se caracteriza por presentar relatos distópicos autoconclusivos que muestran generalmente un sentimiento de tecno-paranoia y analizan cómo la tecnología afecta al ser humano.

‘Stranger Things’. Posiblemente sea la serie que abrió las puertas de Netflix. Es la historia de un niño que desaparece en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, sin dejar rastro en 1983. En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local se ven envueltos en un enigma extraordinario: experimentos ultrasecretos, fuerzas paranormales terroríficas y Once, el personaje que nos enamoró en la primera temporada, nos sorprendió en la segunda y que ya nos aburre en la tercera.

Durante la pandemia, la plataforma ha registrado un incremento en el número de suscriptores. Sin embargo, Netflix continúa con la tarea de atraer nuevos clientes ante el crecimiento de sus competidores Disney Plus, Peacok, y HBO Max.