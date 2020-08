Debido al éxito de la primera temporada de The Witcher, Netflix decidió renovar la serie con una segunda entrega, la cual tendrá nuevamente como protagonista a Henry Cavill.

Pero lo que más ha sorprendido, es una reciente información del portal web We Got This Covered, en el que apunta a que el actor principal de Aquaman, Jason Momoa, sería el que encabece el nuevo spin-off de la ficción.

The Witcher - Tráiler

Recordemos que el servicio de streaming anunció a través de sus redes sociales que se encuentra trabajando en un novedoso proyecto que servirá como precuela de la versión original, el cual se llamará Blood Origin.

Según indicó el medio, “Netflix ha puesto su mirada en Jason Momoa para un papel clave”. También se mencionó que la serie contará con seis episodios y la trama se centrará en los orígenes del universo de The Witcher.

Hasta la fecha, no se sabe con exactitud cuándo llegará Blood Origin, por lo que es cuestión de esperar hasta un comunicado oficial de la plataforma de streaming para conocer los detalles.

Por otro lado, las grabaciones de The Witcher 2 iniciaron el pasado 17 de agosto y Cavill aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram, parte del proceso de su caracterización para darle vida a Geralt de Rivia.

Para alegría de los fans, la showrunner Lauren S. Hissrich aseguró que, tras el tiempo de espera para volver a filmar, se hicieron favorables cambios en el guion de la serie.