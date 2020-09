El pasado 30 de agosto, el reconocido actor Sylvester Stallone comunicó a través de su cuenta oficial de Instagram que está trabajando en un ’corte de director’ o versión extendida de Rocky IV.

El motivo es la conmemoración por los 35 años desde el estreno de la cinta, la cual es considerada por los fans como una de las mejores obras del artista. Sin embargo, algo que sorprendió a los cibernautas es que la nueva adaptación quitará a un querido personaje.

Se trata del robot Sico de la compañía International Robotics, que fue un regalo que recibió Paulie, el conocido cascarrabias y cuñado de Balboa.

La noticia salió a la luz en la misma publicación de Stallone, por lo que varios seguidores le pidieron que no eliminara la escena con el personaje. No obstante, el actor respondió: “ya no me gusta el robot”.

Por otro lado, muchos fans agradecen el lanzamiento de esta reciente versión que, según Sylvester, “hasta ahora se ve genial”. Además, el artista no evitó mencionar sentirse agradecido con MGM Studios por la oportunidad de entretener nuevamente a los espectadores.

Rocky IV revela una de las peleas más llamativas de la industria del cine: el enfrentamiento entre Balboa e Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Como se muestra en la cinta, el protagonista decide vengar a Apollo Creed (Carl Weathers) tras su muerte debido a la batalla contra el temible Drago.