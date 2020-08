Netflix gratis: servicio lanza web para ver sus series y películas sin suscripción

Si eres de las personas que todavía no contrata Netflix o quieres saber más de sus series antes de acceder al servicio, la compañía ha lanzado un portal especial para disfrutar de su contenido gratis y de forma legal.

Para sorpresa de los cibernautas, la empresa está ofreciendo varios títulos de su catálogo, los cuales podrán ser vistos por un tiempo determinado. Entre ellos, destacan Élite y Así nos ven.

¿Qué contenido puedes ver gratis en Netflix?

Si ingresas a la web, lograrás ver películas como Murder Mystery, The Boss Baby: Back in Business, Bird Box y The Two Popes. Así también disfrutarás de los primeros episodios de series como Stranger Things, Elite, Love is Blind, Our Planet, Grace and Frankie y Now they see Us.

Para acceder a estos títulos, los interesados no tendrán que crear una cuenta de Netflix, solo necesitarán un dispositivo con conexión a Internet. Ingresa a este link.

Sinopsis de las series y películas gratuitas en Netflix

Stranger Things

Un niño desaparece en extrañas circunstancias y provoca que los secretos en Hawkings aparezcan. Fuerzas sobrenaturales y una niña muy extraña serán parte de la trama.

Elite

Cuando tres jóvenes se matriculan en un exclusivo instituto privado, las diferencias entre ellos y los alumnos ricos darán lugar a un asesinato.

Así nos Ven

Cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque en Central Park. Inspirada en hechos reales.

Bird box

Años después de que una presencia invisible lleve al suicidio a casi toda la sociedad, una superviviente y sus dos hijos buscan la manera de salvarse, todo a ciegas.

Los dos papas

En un momento clave para la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI entabla una sorprendente amistad con el futuro papa Francisco.