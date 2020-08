Una de las historias que quedaron para el recuerdo es sin duda Karate kid, franquicia que juntó en su momento a Pat Morita y Ralph Macchio en los papeles del señor Miyagi y Daniel Larusso respectivamente.

A más de 30 años de su estreno, sus personajes y trama vuelven a ser noticia gracias a Cobra kai, serie que sigue los pasos de los protagonistas tras los sucesos de Karate kid 3 de 1989.

Si bien Morita es parte de la historia del cine, pocos saben que el actor no fue la primera opción para dar vida al maestro de Daniel San. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el productor Jerry Weintraub no quería a un comediante en un papel como el del señor Miyagi, por lo que el actor tuvo que pasar hasta cinco audiciones para quedarse con el personaje.

Tras dejarse crecer la barba y presentarse hablando con acento japonés, Weintraub quedó impresionado y lo aceptó en la cinta. Su interpretación le valió una nominación al Óscar de 1985 en la categoría Mejor actor de reparto.

En el informe también se indicó que debió llevar clases intensivas de karate con Pat E. Johnson, cinturón negro en esta disciplina, quien fue contratado como coordinador de acrobacias para la película. Ello debido a que Morita no sabía artes marciales.

Tras su paso por Karate kid, Morita siguió trabajando en cine y televisión. Si bien no pudo deslindarse por completo del papel del señor Miyagi, llegó a tener su propia serie llamada Ohara, en la que daba vida a un detective de Nueva York. El actor murió en noviembre de 2005 en su casa de Las Vegas por una insuficiencia renal. En el funeral, Ralph Macchio, Daniel LaRusso, dijo: “siempre será mi sensei”.