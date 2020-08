Batman es uno de los superhéroes más emblemáticos de DC Comics y figura indeleble de la cultura pop. El éxito de sus historietas fue tal que fue llevado a la pantalla grande en más de una ocasión en las últimas tres décadas.

Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer y George Clooney son algunos de los actores que le dieron vida al Hombre Murciélago. No obstante, la interpretación de Ben Affleck cautivó al fandom por su presencia física y similitud con su contraparte de los cómics.

Un Batman para cada generación. Crédito: composición / Warner Bros

Ciertamente, las comparaciones siempre fueron tema de conversación entre los fans y parece una contienda de nunca acabar. Al respecto, el portal IMDb realizó una encuesta para finalmente determinar quién es el mejor de la historia, a través de Twitter.

En la ronda final, Ben Affleck compitió con Christian Bale, uno de los grandes favoritos por protagonizar The dark knight. Tras una apretada contienda, el primero consiguió el primer lugar con un 55,2% de los votos, mientras que el segundo un 44,8%.

El mejor Batman, de acuerdo a muchos fans del DCEU. Crédito: Warner Bros.

Cabe resaltar que Robert Pattinson no formó parte del torneo, dado que The Batman aún no se estrena. No obstante, su tráiler oficial ha emocionado a sus fans, quienes no pueden esperar para verlo en acción y detener los planes de El Acertijo.

El director Matt Reeves no dudó en resaltar la dicotomía del emblemático personaje. “Es su masculinidad por la forma en que se ve, la figura imponente que tiene y la línea de la mandíbula. Sin embargo, también es muy vulnerable”, reflexionó.