The new mutants no ha comenzado con buen pie. Así lo indicó la página Rotten Tomatoes, en donde obtuvo una calificación del 21%, brindada por un consenso de críticos especializados.

Al parecer, la película que da fin a la franquicia de los X-Men y es producida por Fox no cerrará con broche de oro la historia de los mutantes. La prensa especializada no ha tenido piedad con la cinta. Incluso, en uno de los comentarios, se leyó que “parece un piloto de televisión terrible”.

A continuación, los comentarios vistos en Rotten Tomatoes y que no son nada benevolentes con el film dirigido por Josh Boone y protagonizado por Maisie Williams y Charlie Heaton.

“La relación con los X-Men es tenue. Si se tratara de un piloto para una serie de televisión, el público podría estar dispuesto a acompañarlo hasta que se fortalezca. Como independiente, esta mutación en particular parece un callejón sin salida mal adaptado”, Liam Lacey de Original Cin.

“Refilmada, recortada y de alguna manera rescatada de la oscuridad total, la película de Boone no es tan mala. Por desgracia, tampoco es ni la mitad de buena”, Peter Debruge de Variety.

“Es la peor película de X-Men de la historia, similar a ver un piloto de televisión terrible para una serie que ya sabes que no fue elegida”, Scott Mendelson de Forbes.

“Es difícil señalar exactamente dónde falla Boone, porque hay tantas opciones para elegir”, Barry Hertz de Globe and Mail.

The new mutants - tráiler

The new mutants - sinopsis oficial

Cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades son encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos.