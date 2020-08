Han pasado 29 años del lanzamiento de la canción de Nirvana, “Something in the way”, la cual ahora se ha vuelto popular entre los jóvenes por su aparición en el primer tráiler de The Batman, convirtiéndose así en un éxito de ventas en iTunes y Amazon.

La pista se encuentra en el puesto 19 de las 200 canciones más escuchadas en iTunes, tal como señala el portal web, Pop Vortex. Mientas que en Amazon Music, el tema ocupa la posición 23 en la lista de canciones más vendidas.

Por su parte, el adelanto del largometraje dirigido por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson ya ha superado los 16 millones de reproducciones en YouTube.

“Something in the way” es la última canción incluida en el álbum Nevermind, lanzado en 1991. A pesar de que el tema no se publicó como single, el disco de Nirvana vendió más de 30 millones de copias.

¿De qué tratará The Batman?

Tal como comentó Matt Reeves durante el panel de DC FanDome, la película nos mostrará el segundo año de Bruce Wayne como Batman, el cual tiene que resolver los asesinatos que comete el Acertijo en Ciudad Gótica.

La producción está protagonizada por Robert Pattinson, mientras que el resto del elenco lo conforma Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Pingüino), Jeffrey Wright (James Gordon) y Paul Dano (Acertijo). The Batman tiene programado su estreno en los cines el 1 de octubre de 2021.