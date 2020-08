Jesús Luque: “Este personaje era mío”

Jesús Luque cursaba el cuarto de secundaria en Mayapunco, comunidad a dos horas de Juliaca. Los fines de semana viajaba allí para ayudar en labores de construcción a un tío. Un domingo, un aviso en un poste de alumbrado público anunciando un casting para una película le hizo creer en que los sueños se cumplían.

Se trataba del casting de Manco Cápac, cinta de Henry Vallejo Torres, cuyas audiciones finalizaban en una hora en un centro educativo. Sin pensarlo dos veces y sin conocer el lugar, indagando llegó, siendo el último de la fila.

“Tal vez el director estaba cansado y por ello nos citaron para el día siguiente. Era sábado así que como me quedé en Juliaca, pude asistir al segundo casting. Luego, nos dijeron que nos llamarían”, cuenta desde Tacna, a través del hilo telefónico, donde estudia Desarrollo de Sistemas gracias a una beca.

Manco Cápac presenta a Elisbán (Jesús Luque), quien llega a Puno tarde para encontrar a su amigo Hermógenes, con quien debería trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de pequeños trabajos inestables, en una ciudad a veces hostil, a veces cálida.

“Tenía 15 años y siempre me había gustado actuar, de hecho, lo hice siempre en el colegio. Recuerdo que las características del personaje era que aparente 18 o 19 años y hable quechua. Yo hablo quechua y en el colegio me decían que parezco de mayor edad, así que dije: ‘Este personaje es mío’”.

Jesús recuerda que al mes de realizar el casting lo llamaron para indicarle que debía asistir los fines de semana a un taller de actuación en Puno durante seis meses. Así, durante ese tiempo, viajaba de Mayapunco a Puno. “Salía del colegio los viernes y viajaba dos horas. Regresaba los lunes directo al colegio. Es algo que disfrutaba porque yo quería actuar y ser el elegido. Felizmente, tenía un familiar donde quedarme”.

Manco Cápac compite en el 24 Festival de Cine de Lima. Se ha presentado en el Festival People of Color, International Exchange (ganador, Nueva York, 2020), Festival Tokyo Lift Off 2020 (finalista de la selección oficial Japón, 2020) y Festival Straight Jacket Guerrilla (selección oficial Londres, 2020).

“Sentí una gran emoción al ver la película. No hay nada inventado. Conozco a muchos que han pasado lo de Elisbán. La película no es nada exagerada. ¿Si hubo alguna escena difícil? No creo, pero algo que nos extrañó es que el público, los extras naturales, no apoyaba. El director tuvo muchas complicaciones y muchas veces el ambiente era pesado”.