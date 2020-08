Wonder Woman 1984 tiene emocionados a los fans del Universo extendido de DC, tras el lanzamiento de su último tráiler en la DC FanDome 2020. En este pudimos ver a Cheetah completamente trasformada y a Max Lord tratando de convertirse en un dios.

Los seguidores de la película, dirigida por Patty Jenkins, confían en que el resultado no los decepcionará e incluso podría ser superior a la primera entrega debido al factor nostálgico y la participación de dos villanos.

Al respecto, Zack Snyder se declaró fan Wonder Woman 1984 y no dudo en recomendarla. “Es una película increíble y [Gal Gadot] está increíble en ella. Patty, por supuesto, hizo un trabajo increíble, así que ustedes son un equipo asombroso. Las mentes van a volar cuando vean la película”, compartió.

Por su parte, Gadot agradeció al cineasta por haberla elegirlo para ser Wonder Woman. “No tenía idea del increíble viaje que me esperaba. Ha sido un cambio de vida interpretar a este personaje, sobre todo porque he conocido a tantos fans increíbles de todo el mundo que la aman como nosotros”, reflexionó.

Segunda parte de Wonder Woman promete superar las expectativas de los fans. Crédito: Warner Bros / DC

Wonder Woman 1984 - sinopsis oficial

En esta entrega, la princesa de Themyscira entablará una amistad con Barbara Ann Minerva, una arqueóloga que trabaja para Max Lord, megalómano empeñado en recopilar artefactos antiguos con la creencia de que estos lo harán tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor regresa de la muerte. No obstante, deberá protegerlo a él y al mundo de las nuevas amenazas: Max Lord y Minerva, quien se convierte en la peligrosa villana Cheetah.