The Batman: tráiler brindaría una pista sobre la ubicación de la baticueva [FOTO]

Desde que el tráiler de The Batman se hizo público, varios fanáticos del superhéroe se encuentran ansiosos por el estreno de la cinta y cómo será esta nueva versión del Caballero oscuro, protagonizada por Robert Pattinson.

La expectativa del largometraje dirigido por Matt Reeves aumenta, debido a los nuevos detalles que ha brindado el cineasta en los últimos días, entre los que se encuentra el hecho de que The Batman mostrará una Ciudad Gótica distinta a la que vimos en películas anteriores.

Tráiler de The Batman

Sin embargo, parece que la urbe no será el único cambio significativo que muestre la producción de DC. Según indican algunos fanáticos en Reddit, el tráiler de The Batman muestra una posible pista de la ubicación de la baticueva, la cual no estaría debajo de la mansión Wayne.

Según comentan los seguidores en el foro, dentro del escondite de Batman se puede leer lo siguiente: Wayne Depot (Estación Wayne). Esto hace creer que la guarida podría estar en una estación de metro abandonada de Gotham.

PUEDES VER The Batman: Matt Reeves confiesa el tiempo que tardó en diseñar el traje del héroe

¿Cuándo se estrenará The Batman?

La nueva película del superhéroe está programada para estrenarse el 1 de octubre de 2021. Sin embargo, su llegada a las salas de cine podría verse afectada por la pandemia ocasionada por el coronavirus. El largometraje está protagonizado por Robert Pattinson (Batman), Paul Dano (Acertijo), Colin Farell (Pingüino) y Zoë Kravitz (Catwoman).