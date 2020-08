Luego de algunas especulaciones en redes sociales, Netflix confirmó a través de Twitter que está trabajando en una serie basada en el juego Resident Evil de Capcom.

En el anuncio se reveló parte de la trama, la cual se centrará en los hijos de Wesker, quienes parten a una nueva Raccoon City y descubrirán terribles secretos que originarían el “fin de todo”.

En otro mensaje de la plataforma de streaming se confirmó que el programa contará con ocho episodios de una hora. Bronwen Hughes (The walking dead, The journey is the destination), dirigirá los primeros dos capítulos y Andrew Dabb (Supernatural) trabajará en los otros seis.

Como ocurre en el videojuego Resident Evil 6, la historia solo presenta a un hijo de Albert Wesker llamado Jake Muller, por lo que todo parece indicar que la serie producirá una idea totalmente original para Netflix.

En febrero de 2020 se filtró una supuesta sinopsis de la ficción que fue borrada más tarde por el mismo servicio de streaming de su página de Media Center. Sin embargo, a través del portal web ComicBook se logró recuperar la información.

PUEDES VER: Shah Rukh Khan y los cameos en los que no cobró por su trabajo

“El pueblo de Clearfield, MD, ha vivido demasiado tiempo bajo la sombra de los gigantes: Umbrella Corporation, el abandonado Greenwood Asylum y Washington D.C. Hoy, 26 años después del descubrimiento del T-Virus, los secretos escondidos por los tres empezarán a ser revelados con los primeros indicios del brote”, se lee.

Solo queda esperar un anuncio oficial de la plataforma para conocer toda la historia de su esperado proyecto y cuándo será su fecha de lanzamiento.