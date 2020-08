Better Call Saul 6: teoría sobre ausencia de Kim Wexler en Breaking Bad sorprende a fans

Breaking Bad marcó un precedente en la historia de la pantalla chica y es considerada por muchos como la mejor serie de la historia. Sin embargo, la precuela Better Call Saul asumió el reto de expandir su universo y demostró estar a la altura.

Poco a poco, la historia de Saul Goodman alcanza la línea temporal de su predecesora y los fans no pueden esperar para ver su sexta temporada. Mientras tanto, no dejan de asombrarse por las conexiones entre ambas ficciones.

En Better Call Saul se presentó a Kim Wexler, la esposa del protagonista y pieza fundamental en la trama. Su importancia es tan grande que los seguidores del show se cuestionan por qué no aparece o es mencionada en Breaking Bad.

Las teorías no se hicieron esperar y varias de ellas concluyeron con la muerte de la abogada. No obstante, una compartida por el medio Screenrant mostró suficientes argumentos que aseguran que la historia de Kim no acabaría en un funeral durante la última temporada.

Como se pudo ver en Breaking Bad, el bufete de abogados de Saul Goodman firma los cheques bajo el nombre de Ice Station Zebra Associates, la cual está relacionada con la empresa que lava el dinero sucio de Walter White.

A pesar de los pocos detalles sobre la asociación, Ice Station Zebra también se trata de la película favorita del padre de Kim. Asimismo, la pareja protagonista utiliza el nombre de Ice Station Zebra Associates en una boleta para estafar a un hombre.

Por estos detalles, la teoría especula que Kim Wexler sería la persona a cargo del manejo de la compañía durante Breaking Bad. A pesar de que esto tiene mucho sentido, algunos fans se muestran escépticos y aguardan el lanzamiento de la sexta temporada para averiguarlo.