Altered Carbon: tras dos temporadas, serie habría sido cancelada por Netflix

La serie de ciencia ficción Altered Carbon estrenó su segunda temporada el pasado 27 de febrero en Netflix. Por esta razón, los fans creyeron que iban a ver las aventuras de Anthony Mackie en una tercera entrega. La realidad, sin embargo, sería distinta.

Según una información compartida por el portal web Deadline, la plataforma de streaming habría decidido cancelar el programa en abril, ya que no superó el nivel promedio de audiencia requerida.

Altered Carbon 2 - Tráiler

Recordemos que The Society y I am not ok with también fueron canceladas por el servicio de streaming; en ambos casos debido a las medidas de aislamiento social impulsadas en medio de la pandemia de la COVID-19.

Altered Carbon fue creado por Laeta Kalogridis, directora que se basó en la novela del mismo nombre de 2020 del autor Richard K. Morgan. Además, de una película anime que salió a la luz el 19 de marzo.

La segunda temporada de la serie consta de ocho episodios y su historia inicia 30 años después desde los últimos acontecimientos de la primera entrega, en el que Mackie (Takeshi Kovacs) es el único soldado sobreviviente de un grupo de guerreros intergalácticos, cuyo objetivo es encontrar a su pareja Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry).

No es la primera vez que Netflix cancela programas que no resultaron con la audiencia esperada, como sucedió con Sense8 o Las escalofriantes aventuras de Sabrina.