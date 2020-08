Netflix continúa agregando películas y shows a su variado catálogo. De todos los títulos, los destinados al público adolescente se han convertido en los más consumidos y ocupan los primeros puestos en el ranking de popularidad.

En ese sentido, la segunda temporada de Trinkets fue uno de los lanzamientos más esperados. Sus seguidores no pueden esperar más por conocer las nuevas peripecias de las protagonistas, tres adolescentes de diferentes esferas sociales que forjan una amistad gracias a su afinidad a los robos.

El tráiler de la temporada 2 de Trinkets 2

¿Cuándo se estrena Trinkets temporada 2 en Netflix?

La primera temporada de Trinkets llegó a Netflix el 14 de junio de 2019. Luego de tanta espera, el servicio de streaming estrenó Trinkets 2 el pasado 25 de agosto. En cuestión de horas, se ha convertido en uno de los principales temas de discusión en las redes sociales.

¿Qué podemos esperar de Trinkets temporada 2?

La autora de la novela en que se basa Trinkets, Kirsten Smith, reveló que la primera entrega realmente no abordó todo lo que sucede en el libro. Por este motivo, la nueva entrega explorará nuevas facetas de las protagonistas así como nuevo pasajes que incluso sorprenderán a los lectores del libro.

Lista de títulos de la temporada 2 de Trinkets

Supernova

Last Night of Freedom

Disconnected

Ghouls Just Wanna Have Fun

Works in Progress

Ocean's 11th Grade

Same Time Last Year

Black Friday

Aren't You Gonna Say Something?

We Belong