The New Mutants tuvo que sobrellevar retrasos y la regrabación de varias escenas para finalmente ser vista en pantalla grande. El estreno está agendado para el próximo 28 de agosto en Estados Unidos, pero sus problemas aún no acaban.

Debido a la pandemia de coronavirus, varias personas están temerosas de regresar a las salas de cine. En este apremiante panorama, algunos portales estadounidenses como A.V Club decidieron no realizar reseñas de la película y la razón no tardó en causar polémica.

De acuerdo al medio especializado, Disney y los representantes del estudio descartaron una proyección anticipada de la película ni un enlace de revisión digital. Es decir, tendrían que comprar su entrada para asistir a una sala de cine como cualquiera poniendo en riesgo su salud.

“La semana pasada publicamos una entrevista con científicos expertos sobre los peligros de ir al cine durante una pandemia que no se encuentra bajo control. Ellos no dulcificaron las palabras: Hay buenas posibilidades de que podrías enfermarte”, aseguraron a través de un comunicado.

Los nuevos mutantes llegarán para quedarse. Crédito: composición / 20th Century Studios y Marvel

A.V Club dejó en claro que se trata de una nueva política cuya aplicación en los estrenos se darán en esas condiciones y para quienes hacen reseñas en su sitio. “En tiempos normales, eso es exactamente lo que haríamos (...) Pero estos no son tiempos normales”, finalizó,

The New Mutants - sinopsis oficial

Cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades, son encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos.

La película es la última entrega de los X-Men, pero también será la primera que explorará el género del terror. Toda una novedad para el Universo cinematográfico de Marvel.