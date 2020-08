Wolverine ha sido interpretado por Hugh Jackman en una decena de películas desde hace dos décadas. Sin embargo, Logan marcó su etapa como el famoso mutante y dio su bendición para que otro actor dé vida al personaje.

Con el tiempo, Keanu Reeves fue uno de los nombres más sonados para mantener el legado del superhéroe. El actor también había expresado su interés en el papel anteriormente, pero Marvel Studios no logró ficharlo a tiempo.

Keanu Reeves es uno de los favoritos para ser el nuevo Wolverine. Créditos: composición

A través de una entrevista para SiriusXM, Reeves reiteró que interpretar a Wolverine siempre fue su sueño. Sin embargo, todo parece indicar que no se volverá realidad. ”Es demasiado tarde. [El puesto] se ocupó muy bien. Ahora estoy bien con aquello”, confesó.

A pesar de que el actor aceptó que no interpretaría al famoso mutante, los fanáticos no pierden las esperanzas y esperan que Marvel Studios le ofrezca un trato que no pueda rechazar.

Keanu Reeves podría convertirse en el segundo Wolverine en pantalla grande. Crédito: difusión.

Cabe resaltar que los derechos de Wolverine fueron adquiridos por Disney, por lo que eventualmente ingresará al Universo Cinematográfico de Marvel y compartirá pantalla con los Vengadores y otros populares superhéroes.

¿Quién terminará dando vida al mutante? Lejos de la decisión que el estudio tome, Hugh Jackman declaró que es un personaje demasiado bueno para no aprovecharlo y está emocionado por su futuro.