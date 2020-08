Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo confiesa que ha sido difícil ‘ver su vida pasar’ en la serie

Varios personajes han recorrido los pasillos del Grey Sloan Memorial Hospital, pero Meredith Grey se mantuvo como la protagonista de Grey´s Anatomy durante las 16 temporadas. En ese tiempo, el personaje interpretado por Ellen Pompeo ha pasado por todo tipo de situaciones.

El fallecimiento del Dr. Derek Shepherd fue uno de los momentos más emblemáticos de la ficción y muchos no creyeron que Pompeo mantendría el mismo interés del público. Sin embargo, la actriz les demostró lo contrario y reflexionó sobre todos los años liderando el programa.

Durante un episodio del podcast Armchair Expert, Ellen Pompeo confesó que envejecer dentro y fuera de la ficción supuso todo un desafío. “No es tan divertido, porque realmente lo ves. Estoy con la misma ropa, con el mismo personaje”, fueron sus palabras.

Tras esto, aseguró que trata de aceptar el proceso del envejecimiento con gracia. “Creo que el objetivo general de mi vida es mantener siempre mi ego bajo control. No quiero decirme mentiras, no miento sobre mi edad, no me pongo nada en la cara”, finalizó.

Esta no es la primera vez que Pompeo habla sobre su edad y cómo ha condicionado su carrera artística. Anteriormente, señaló que habría dejado Grey’s Anatomy para buscar otros papeles si habría comenzado a actuar desde más joven.

No obstante, optó por quedarse en la serie porque esta le brinda estabilidad económica y el tiempo necesario para disfrutar en familia. En cuanto al futuro del programa, aseguró que dependerá del interés de los televidentes.