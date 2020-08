Las chicas superpoderosas regresan, pero esta vez con un live action [VIDEO]

Las chicas superpoderosas, la serie que se ganó la atención de los televidentes entre 1996-2005, volverá a la pantalla, pero esta vez con una versión distinta: será un live action.

El portal Variety revelo que The CW está desarrollando el retorno de la clásica serie de Cartoon Network, con el productor Greg Berlanti, mentor del universo televisivo de DC.

De acuerdo al medio, Las chicas superpoderosas presentará versiones adultas de Bombón, Burbuja y Bellota. Además, el proyecto estará a cargo de los guionistas Diablo Cody (Juno) y Heather Regnier (Veronica Mars).

Así también, se informó que la trama expondrá la ‘desilusión’ de las protagonistas al haber perdido años de su infancia por combatir el crimen. Ellas, después de años alejadas, deberán volver a reunirse para defender su ciudad de origen.

Variety informó que The CW está a la espera de la grabación del capítulo piloto para determinar si apoya o no el reboot. No se ha dado información sobre la actrices que tendrán los papeles principales.

The Powerpuff Girls fueron creadas por Craig McCracken para Cartoon Network (CN). La serie nos presentaba al profesor Utonio, un científico que creó accidentalmente a las famosas heroínas diseñadas a base del ingrediente X. El programa duró seis temporadas y fueron emitidos 78 episodios entre 1998 y 2009. La serie tuvo un reboot en CN en el año 2016.