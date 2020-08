Floricienta: un juicio, conflictos y el quiebre de una amistad, lo que ocultó la novela

A pesar del abrumador éxito que tuvo Floricienta en la televisión, la relación que tenían Florencia Bertotti y Cris Morena fuera de la pantalla no ha sido buena, por lo menos cuando la ficción acabó y cada una tomó sus propios caminos.

Las diferencias creativas entre la protagonista y la productora no se quedaron dentro de la telenovela, sino que llegaron a tener un fallo judicial y varios años sin relación.

¿Qué pasó entre Florencia Bertotti y Cris Morena?

Con el regreso de Floricienta a Telefe de Argentina este lunes 24 de agosto, los problemas que tuvieron la actriz y la productora de la novela años atrás han tomado relevancia.

Tras el fin de la telenovela en el 2006, Bertotti decidió seguir su carrera y para el 2009 lanzó la telenovela infantil Niní. Si bien la ficción fue bien recibida por la audiencia, quien criticó su argumento fue Cris Morena. Ella y la productora RGB denunciaron a la actriz por plagio, alegando que su historia era similar a la de Floricienta.

Meses después, la justicia dictaminó que los demandantes tenían la razón y se declaró que Niní era una copia. En el 2018, Morena conversó con el programa Tiene la palabra, donde expresó su punto de vista sobre la obra de Bertotti y dijo que “a veces la gente se equivoca”.

“Tuvimos un problema tonto, la gente a veces se equivoca y ella lo hizo. No se puede hacer una copia de algo que acabas de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna de las dos. A mí no me modificó las cosas, pero a ella no le hizo bien”, dijo Morena.

Días después, Florencia Bertotti conversó con el programa Confrontados y mencionó que, por su parte, ella consideraba que no había cometido un error. “No creo haberme equivocado con Niní. Fue un programa espectacular, la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir”, mencionó.

De acuerdo a Infobae, la productora y la actriz no han retomado la amistad que en algún momento tuvieron, pero si la cordialidad. Para el 2019, Morena envió un mensaje de cumpleaños a la recordada Floricienta en Internet y los fans especularon sobre una reunión. Esta por el momento no se ha dado.