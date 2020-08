Después de que la saga principal de Star Wars llegara a su fin con la tercera película de la nueva trilogía, Lucasfilm quiere ampliar el universo de la franquicia a través de las series de televisión y, tras el éxito de The mandalorian, desean repetir lo mismo con el show de Obi Wan.

La serie estará protagonizada por Ewan McGregor, quien regresa en el papel del maestro jedi. Aunque será por menos tiempo del esperado, ya que durará solo una temporada. Así lo confirmó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

“Es alucinante la cantidad de gente con talento con la que estamos trabajando. Ahora mismo estamos desarrollando la miniserie de Obi-Wan Kenobi junto con Deborah Chow, que está haciendo un trabajo fenomenal”, indico Kennedy en una entrevista con The Wrap.

Al decir que será una miniserie o serie limitada, la ejecutiva confirmó que el show no contará con más de una temporada. Esta declaración concuerda con la noticia que indicaba que los guiones del programa se reescribieron para reducir la serie a cuatro episodios.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la producción continúe con una nueva tanda de capítulos, ya que todo dependerá de la audiencia y popularidad que pueda obtener la serie de Obi-Wan Kenobi.

Escritor de John Wick 3 se une a la serie de Obi-Wan Kenobi

La realización del show ha sufrido varios contratiempos, ya sea por las diferencias creativas o cuestiones de agenda. Sin embargo, el guion parece haber encontrado el rumbo deseado por la compañía con la participación de Joby Harold, uno de los escritores de John Wick 3.

Cabe resaltar que su adición a la producción podría significar un aumento en las dosis de acción y la violencia explícita en la serie, tal como presume The Mandalorian. Si bien no llegaría a los extremos vistos en la trilogía con Keanu Reeves, sería suficiente para pasar el filtro familiar de la plataforma Disney Plus.