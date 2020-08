El DC FanDome, uno de los eventos más importantes de DC Comics y sus productos relacionados, se celebró el pasado 22 de agosto de 2020 y estuvo lleno de novedades, no solo referente a los tráilers de las películas que se estrenarán en los próximos meses, sino también de otras en etapa de producción.

Uno de estos largometrajes es la secuela de Shazam, de la que solo se sabía el regreso de su director y de su protagonista, Zachary Levi.

Shazam 2 ha sido una de las películas que más ha sufrido en su etapa de rodaje por la crisis causada por el coronavirus, ya que tenía que tenía programado su proceso de preproducción este 2020, pero todos los planes tuvieron que ser retrasados por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el director David F. Sandberg aprovechó su aparición en el DC FanDome para revelar el título oficial de Shazam 2 de una forma original, pues mientras hablaba con los protagonistas de la primera película, uno de ellos dibujaba el póster de la secuela para mostrarlo al final del panel junto con el título: Shazam! Fury of the gods.

Luego, el propio Sandberg compartía en su cuenta de Twitter el póster, en el que se ve a toda la familia de Shazam, con el siguiente comentario: “Tenemos título. Shazam Fury of the gods. ¿Qué dioses? ¿Por qué están enfadados? ¡Sí!”.

Shazam! Fury of the gods aún no cuenta con fecha de estreno, pero se cree que podría ubicarse a mediados de 2022.