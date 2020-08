Según información del portal Deadline, Netflix anunció la cancelación de las series The Society y I am not okay with this, shows que lograron gran popularidad en el 2019 y 2020.

Con fans esperando sus respectivas segundas temporadas, las cuales debían ser anunciadas este año, las producciones no pudieron retomar sus grabaciones, situación que afectó su continuidad.

“Estamos decepcionados de tener que tomar esta decisión, pero las circunstancias entorno a la COVID-19 nos han llevado a esto. Estamos agradecidos con todos nuestros creadores, actores y equipos de producción que trabajaron incansablemente para hacer estos programas“, se leyó en un comunicado.

¿Por qué han sido canceladas?

En el comunicado, Netflix indicó que tuvieron que detener sus series por las dificultades que vienen atravesando en torno a la propagación del coronavirus: el incremento de los presupuestos y los exigentes protocolos de seguridad.

Con I am not okay with this, la producción había iniciado la elaboración de los guiones para su futura temporada 2. ¿De qué trataba? La historia nos presentaba a una adolescente y su vida en la escuela, sus relaciones familiares y el descubrimiento de su sexualidad, todo esto acompañado con sus superpoderes.

Por otro lado, The Society es cancelada luego de Netflix haya confirmado sus nuevos capítulos. Su trama nos llevaba por una comunidad de adolescentes que eran transportados a un pueblo igual al suyo, pero sin adultos.