La DC FanDome se celebrará este sábado 22 de agosto de 2020 y, en dicho evento virtual, podremos ver adelantos de las nuevas películas, series, videojuegos y cómics relacionadas con DC.

Una de los paneles más esperados es el Snyder Cut de Liga de la justicia, el popular montaje del director de la cinta estrenada en 2017.

Es probable que Zack Snyder muestre el primer tráiler del largometraje, que se estrenará en HBO Max en 2021. Es así que, para hacer breve la espera, el director publicó en su cuenta de Twitter dos pequeños adelantos que muestran parte del filme.

¿Qué veremos en la DC FanDome 2020?

Además de revelar detalles de la Snyder Cut, se mostrará un nuevo tráiler de Wonder Woman 1984 e información sobre The Batman, The Flash, Aquaman, Black Adam, la secuela de Shazam y el Escuadrón Suicida de James Gunn.

Mientras que, para los amantes de los videojuegos, Warner Bros. Montreal y Rocksteady mostrarán sus nuevos proyectos hechos para la nueva generación de consolas.

¿Dónde ver la DC Fandome 2020?

Para que puedas ver la DC Fandome 2020, debes ingresar a la web https://www.dcfandome.com/. Ahí podrás tener acceso a todas las presentaciones de los proyectos de los personajes de DC Comics de forma gratuita.

Horario para ver la DC Fandome 2020

Los horarios para que puedas ver evento digital conocido como la DC Fandome 2020 son los siguientes:

Perú: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

España: 7.00 p. m.