DC FanDome 2020 [EN VIVO]: horarios, paneles, cómo y dónde ver el evento de DC Comics [VIDEO]

DC FanDome 2020 será el espacio donde se congregarán todos los fans de DC y la cultura pop. Allí se compartirán anuncios, tráilers y contenido exclusivo tanto de las películas como series que conquistarán la taquilla y las plataformas de streaming en los próximos meses.

La cita se realizará de manera completamente virtual y gratuita. Incluso antes de su inauguración, mucha información de películas como The Flash y Justice League salieron a la luz como un pequeño adelanto. Por este motivo, los fans se preguntan con qué los sorprenderán y cómo ver el evento.

¿Cuál es la fecha de la DC FanDome 2020?

En un inicio, DC anunció que el evento duraría un total de 24 horas. No obstante, el interés del público por su contenido fue la razón por la que extendieron el DC Fandome 2020 en dos fechas: sábado 22 y domingo 23 de agosto.

¿Dónde ver la DC FanDome 2020?

Para que puedas ver la DC Fandome 2020, debes ingresar a la web https://www.dcfandome.com/. Ahí podrás tener acceso a todas las presentaciones de los proyectos de los personajes de DC Comics de forma gratuita.

Asimismo, los fans esperan interactuar con las estrellas de conocidas producciones como Aquaman, The Batman, SHAZAM!, Titans, The Flash y Wonder Woman 1984, entre otras. Sin duda, una experiencia única que ningún seguidor de la marca se puede perder.

La DC Fandome es el evento más grande sobre los personajes del universo de DC Comics. Arranca este sábado 22 de agosto. Foto: Facebook / DC Comics.

¿Cuáles son los horarios de la DC FanDome 2020?

Lo horarios para la transmisión online DC Fandome 2020 son los siguientes:

Perú: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

¿Cuál es la programación de la DC Fandome 2020?

Sábado 22 de agosto

- Wonder Woman 1984 con Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal y la directora Patty Jenkins. A las 19:00 horas (25 minutos).

- Presentación del videojuego Gotham Knights de Warner Bros. Montreal en Hall of Heroes. A las 19:25 horas (20 minutos).

- The Flash (película) con Andy Muschietti y Barbara Muschietti, el actor Ezra Miller y la guionista Christina Hodson. A las 20:40 horas (10 minutos).

- Beyond Batman. A las 20:40 horas (10 minutos).

- The Suicide Squad con el director James Gunn. A las 20:55 horas (30 minutos).

- Panel sorpresa de DC Comics. A las 22:45 horas (20 minutos).

- Zack Snyder’s Justice League con Zack Snyder. A las 23:30 horas (25 minutos).

Domingo 23 de julio

- Black Adam con Dwayne Johnson. A las 00:10 horas (15 minutos).

- Aquaman con James Wan y Patrick Wilson. A las 01:05 horas (10 minutos).

- Shazam! y Shazam! 2 con Zackary Levi y más. A las 01:40 horas (10 minutos).

- Presentación del videojuego Suicide Squad: Kill the Justice League. A las 02:10 horas (20 minutos).

- The Batman con Matt Reeves y Aisha Tyler. A las 02:30 horas (30 minutos).