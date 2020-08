Actor de Betty, la fea no tiene trabajo y recurre a YouTube para sobrevivir en la pandemia

La propagación de la COVID-19 en Colombia ha hecho que Kepa Amuchastegui, quien le dio vida Roberto Mendoza en Betty, la fea, recurra a YouTube para solventar sus gastos personales.

El portal Noticias Caracol informó que el bogotano de 78 años, quien además de intérprete es arquitecto, ingresó al portal de videos para recitar poemas, actividad que le apasiona.

Con varias producciones canceladas por la pandemia, Amuchastegui decidió lanzarse como youtuber y así ganar un poco de dinero. Sin embargo, no ha logrado las reproducciones necesarias para comenzar a generar rentabilidad.

“Una vez más yo quejándome como un niño. La curva de mis suscriptores sube, pero no todos ven mis videos. Agradezco los que me ven, pero ¿qué está pasando, a la gente no le gusta la poesía?”, dijo el actor en un video titulado ‘Decepcionado'.

En conversación con Caracol arte, Kepa Amuchastegui dio su punto de vista sobre los ‘youtubers que aportan menos, pero ganan más’ y lamentó que el público no sea selectivo con lo que consume en Internet. “La gente tiene que pensar un poquito más o dejarse de llevar por algún tipo de emoción”, mencionó.

Pese a las dificultades, el recordado actor de Betty, la fea dijo que persistirá con este proyecto digital y que, aunque está a la espera de volver al teatro o la televisión cuando la pandemia pase, no va a “dejar de lado” a sus fieles seguidores.