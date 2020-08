Una de las series más aclamadas de Netflix es sin duda Lucifer, programa protagonizado por Tom Ellis, cuyos fans esperan su pronto regreso a la pantalla chica.

Con la temporada 5 de la ficción a punto de ser estrenada, se conocerán los nuevos planes del villano junto a su amada detective Chloe Decker.

A continuación, revelamos la fecha de estreno de Lucifer en Netflix, tráiler, personajes y todo lo que llegará en la siguiente entrega.

Tom Ellis vuelve una vez más como Lucifer, papel que lo llevó a la fama - Crédito: Netflix

¿Cuándo se estrena Lucifer temporada 5?

Según lo anunció Netflix en sus redes sociales, Lucifer temporada 5 parte 1 se estrenará el próximo 21 de agosto de 2020 en el mismo servicio de streaming y contará con ocho episodios.

Lista de títulos de la temporada 5 de Lucifer

- Really sad devil guy

- Lucifer, Lucifer, Lucifer

- Diablo

- It never ends well for the chicken

- Detective Amenadiel

- BluBallz

- Our Mojo

- Spoiler alert

¿Quiénes son los personajes de Lucifer de Netflix?

Tom Ellis como Lucifer

Lauren German como Chloe Decker

D. B. Woodside como Amenadiel

Lesley -Ann Brandt como Mazikeen

Tom Welling como Marcus Pierce

Traíler de Lucifer 5

¿Qué veremos en Lucifer temporada 5?

Los showrunners Ildy Modrovich y Joe Henderson han estado dando pequeños indicios sobre lo que se espera para los nuevos capítulos. Entre todos sus adelantos, la presencia del padre de Amenadiel y Lucifer es lo más esperado. Dios será interpretado por Dennis Haysbert.