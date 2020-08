La quinta temporada de Lucifer está cerca de estrenarse en Netflix. La serie protagonizada por Tom Ellis es considerada como una de las más populares del servicio de streaming.

Y a pesar de que el programa cuenta con cuatro partes transmitidas vía online, algunas interrogantes siguen presentes para muchos cibernautas. Una de ellas es por qué el protagonista jamás miente.

Tom Ellis vuelve una vez más como Lucifer, papel que lo llevó a la fama - Crédito: Netflix

¿Por qué Lucifer de Netflix no puede mentir?

El demonio se caracteriza por mostrar diferentes facetas de su personalidad que lo han hecho ganarse el corazón de miles de espectadores. Su relación con la detective Chloe Decker (Lauren German) demuestra que el personaje es capaz de mostrar un lado más piadoso y con un cierto grado de moralidad.

Es gracias a esta elección que Lucifer no miente. Tal y cómo lo menciona él mismo en el capítulo seis de la primera temporada de la serie cuando habla con Chloe.

“Nunca te he mentido y nunca te mentiré”, señala el protagonista a su amada. Según el portal web Vader, a lo largo del show el personaje puede no contar toda la verdad sobre una situación; sin embargo, esto no significa que lo que dice sea una falsedad.

El medio también menciona que Lucifer en la serie de Netflix se ve a sí mismo como un árbitro de los juicios de Dios y no trata de intervenir en ellos.