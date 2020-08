Gladiador 2: Russell Crowe comenta cómo regresaría Máximo en segunda parte

Gladiador es una de las cintas más importantes a inicios del nuevo milenio y un clásico en su género. No solo fue aclamada por el público sino que también consiguió cinco premios de la Academia, incluidos ‘Mejor actor’ y ‘Mejor película’.

El filme retrató la búsqueda de venganza por parte del general Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe). Él fue traicionado y convertido en esclavo por Cómodo (Joaquin Phoenix), hijo del Emperador Marco Aurelio.

Veinte años después de su estreno, el protagonista reveló los planes originales de una segunda parte que nunca vio la luz. Las declaraciones no tardaron en levantar la polémica en las redes sociales y el fandom terminó dividido.

En una entrevista para ScreenRant, Russell Crowe señaló que no habló con el productor Douglas Wick en mucho tiempo. Sin embargo, no fue impedimento para que recordara cómo tenía planeado revivir a su personaje en una secuela.

Máximo y Cómodo, rivales hasta el final. Crédito: Universal Pictures.

“La última vez que hablé con Doug dijo que tenía una gran idea en la que Máximo es sacado del coliseo y su cuerpo es llevado a una cueva, untado en ungüentos y tapado con una roca. Y luego la roca se mueve y él sale”, reveló.

El actor no dudo en bromear por las similitudes entre la historia de Jesús de Nazaret y la que sería la de su personaje. “Yo le dije ‘Doug, no creo que tengamos los derechos para esa historia’. Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo, y no creo que el apreciase mi sentido del humor”, finalizó.