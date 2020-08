Rose McGowan acusa a Alexander Payne de abuso sexual

Redacción fama

La actriz Rose McGowan acusó al guionista y director ganador del Oscar por Entre copas (2004) y Los descendientes (2011), Alexander Payne, de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

A través de una serie de mensajes en su Twitter, McGowan, conocida por su papel en la serie ‘Embrujadas’ (1988), contó que cuando tenía 15 años, el cineasta, que por entonces tenía 27, abusó sexualmente de ella.

“Alexander Payne. Me sentaste y me pusiste una película porno que dirigiste para Showtime bajo un nombre diferente. Todavía recuerdo tu apartamento en Silverlake. Después me dejaste en una esquina. Yo tenía 15 años”, escribió la actriz seguido de un segundo tuit junto a una foto de ella misma en blanco y negro cuando tenía la edad a la que hace referencia.

Según, Rose McGowan solo quiere “que (Payne) lo reconozca y se disculpe”. “No busco destruir a nadie. Esta era yo a los 15 años”, escribe la intérprete, quien fue una de las primeras mujeres de la industria cinematográfica en acusar públicamente al famoso productor Harvey Weinstein de violación.

Aunque al cierre de esta edición, Alexander Payne no respondió a las acusaciones de McGowan, la revelación de la actriz coincide con el relato de un abuso sexual al que ya hizo referencia sin decir nombres durante una entrevista con Ronan Farrow en 2018. “Me has contado que, mucho antes del incidente de Harvey Weinstein, hubo un abuso por parte de un hombre importante de Hollywood”, inquirió en aquella conversación el hijo de Mia Farrow dando pie a un relato casi idéntico al de ahora de Rose McGowan.

“Sí, pero no lo procesé como tal. Me llevó a su casa, después de conocerme, y puso una película porno que había hecho para Showtime, con un nombre diferente, por supuesto... Tuvo sexo conmigo y después me dejó junto a Tropical en Silver Lake, en una esquina”, contó entonces la actriz, que aseguró que como se había sentido “atraída” por aquel hombre a pesar de que se llevaban casi 15 años, lo guardó en su memoria “como una experiencia sexual” porque no se dio cuenta de que su edad y la del director de Hollywood convertían aquel encuentro en un delito ilegal.

Fuera del Festival

La noticia también ha repercutido en nuestro país debido a que Alexander Payne fi guraba en la lista de jurado en la Competencia de Ficción, en el Festival de Cine de Lima que se inaugura este viernes.

Sin embargo, tras la denuncia, la organización del festival emitió un comunicado en el que anuncian la suspensión de la colaboración de Payne. “Reafi rmamos nuestro compromiso contra cualquier situación de abuso de poder o violencia de género y con la defensa de la verdad y la justicia. El festival hará seguimiento al desarrollo del caso. Entre tanto, hemos decidido suspender la colaboración, por mutuo acuerdo”, dice el mensaje. Alexander Payne vino a Lima en 2013 precisamente para la 17 edición del Festival de Cine de Lima donde fue homenajeado por su trayectoria.