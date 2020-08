DC Fandome 2020: día y horario del evento digital para los fanáticos del universo DC Comics

La DC Fandome 2020 es el evento más esperado por parte de los fans DC Comics y se realizará este fin de semana: comenzará el sábado 22 y terminará el domingo 23 de agosto.

Esta actividad presentará todo tipo de contenido relacionado a los personajes del universo de DC, como películas, series, cómics y hasta videojuegos.

Las presentaciones se llevará a cabo de manera virtual debido a la coyuntura que existe a nivel mundial por la pandemia del coronavirus. Además, se contará con la presencia de los desarrolladores de todos los proyectos que se harán públicos en el DC Fandome.

Los contenidos de DC que tendrían una presencia segura serían las películas de Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, Zack Snyder’s Justice League o The Batman.

Para los fanáticos de los videojuegos, estarán los creadores de los siguientes títulos que son sumamente esperados: Batman: Gotham Knights de WB. Montreal y Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady. También, existe la posibilidad de que se anuncie la tercera parte de la saga Injustice.

¿Dónde ver la DC Fandome 2020?

Para que puedas ver la DC Fandome 2020, debes ingresar a la web https://www.dcfandome.com/. Ahí podrás tener acceso a todas las presentaciones de los proyectos de los personajes de DC Comics de forma gratuita.

Horario para ver la DC Fandome 2020

Los horarios para que puedas ver evento digital conocido como la DC Fandome 2020 son los siguientes:

Perú: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Don’t miss out on the #DCFanDome experience! ❤️ this Tweet for reminders before and when the experience launches on August 22. pic.twitter.com/zO8v2mVNl0 — DC (@DCComics) August 14, 2020

Programación de la DC Fandome 2020

Sábado 22 de agosto

Wonder Woman 1984 - Panel

Anuncio Warner Bros. Games Montreal

The Sandman Universe: Enter the Dreaming - Panel

Multiverse 101 - Panel

Introducing Flash - Panel

Beyond Batman

The Suicide Squad - Panel

BAWSE Females of Color Within the DC Universe - Panel

Legacy of the Bat - Panel

Chris Daughtry: Performance

The Joker: Put on a Happy Face

Jim Lee Portfolio Review - DC Super-Villain Fan Art

Surprise DC Comics Panel

I’m Batman: The Voices Behind the Cowl – Panel

The Snyder Cut of Justice League - Panel

Domingo 23 de agosto

Black Adam - Panel

CNN Heroes: Real-Life Heroes in the Age of Coronavirus

Proyecto por revelar

Aquaman - Panel

“Ask Harley Quinn”

Wonder Woman 80th Celebration - Panel

Tomorrow’s Super Heroes with Jim Lee brought to you by Gold House

SHAZAM! - Panel

Wonder Woman 1984 – The WW84 Cast Play ‘Werewolf 1984

Suicide Squad: Kill the Justice League

The Batman - Panel

Proyecto por revelar