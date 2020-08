Avatar: La Leyenda de Aang es una de las series animadas más populares de Nickelodeon. Luego de 15 años desde que salió al aire, el programa sigue provocando admiración en los espectadores por su universo fantástico, sentido de la aventura y lecciones de vida.

Su fama y legión de seguidores son tan grandes que Netflix decidió apostar por ella y ahora prepara una versión live action de la célebre historia. A pesar de que muchos fans están entusiastas con el proyecto, muchos otros están escépticos con el resultado y las últimas noticias parecen darles la razón.

Los creadores de Avatar, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, estaban involucrados en la producción, pero recientemente informaron que ya no participarán debido a las diferencias creativas con el conocido servicio de streaming.

Mucho se ha comentado sobre el proyecto desde entonces y el actor que le da voz a Iroh, Mako Iwamatsu no se ha mantenido al margen. “No sé si confío en Netflix para crear una adaptación decente de Avatar: the last airbender sin la visión creativa y el aporte de sus creadores”, compartió a través de Twitter.

Asimismo, señaló que trabajó en diversos estudios durante muchos años, por lo que sabía como una producción perdía su alma en cuanto unos ejecutivos empezaban a opinar y realizar cambios para justificar sus trabajos.

¿Qué dijeron los creadores de Avatar? DiMartino dio a conocer que Netflix no cumplió su promesa de respetar su visión para la reinvención de la historia. Por su parte, Konietzko denunció que el ambiente de trabajo fue “hostil”, además de lamentar el hecho de haber sido ignorados y poco apoyados.