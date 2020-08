Así como muchos otros programas, Supernatural se vio forzada a posponer su producción a inicios de año debido a la pandemia de coronavirus. En consecuencia, su última temporada quedó con siete episodios pendientes para que alcanzar su épico desenlace.

Para alegría de sus fans, The CW anunció que los capítulos restantes comenzarán a transmitirse desde el jueves 8 de octubre hasta el jueves 19 de noviembre. ¿Qué podemos esperar? El actor Jensen Ackles (Dean Winchester) no dudó en comentar los últimos cambios.

En una conversación con sus compañeros de reparto Jared Padalecki y Misha Collins, Ackles señaló que debieron hacerse algunos ajustes de los guiones que iban a grabarse en marzo y que fueron reprogramados para la actualidad. “Hemos tenido que adaptarnos a una pandemia”, aseveró.

En cuanto a la trama, el actor comentó sobre el cierre que los fans han esperado desde inicios de año. “El episodio 19 se siente como el final de temporada para 15 y el episodio 20 se siente como el final de la serie”, concluyó.

Una ficción sobrenatural

Estos son los nombres de los siete capítulos finales: Last holiday (Última vacaciones), Gimme shelter (Dame cobijo), Drag me away from you (Arrástrame lejos de ti), Unity (Unidad), Despair (Desesperación), Inherit the Earth (Hereda la tierra) y Carry On (Seguir adelante).

Supernatural - sinopsis oficial

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester, perdieron a su madre debido a una misteriosa y demoníaca fuerza supernatural. Ahora los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del ’67 mientras luchan contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.