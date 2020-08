La trilogía de Matrix revolucionó el género de la ciencia ficción y de acción en el cine, gracias a sus espectaculares coreografías y conceptos filosóficos. Luego de 17 años de la tercera entrega, Lana Wachowski anunció una nueva cinta para el 2021.

La historia estuvo protagonizada por Keanu Reeves, pero Carrie-Anne Moss (Trinity) y Laurence Fishburne (Morfeo) también fueron parte esencial del show. No obstante, Fishburne dio a conocer que no volvería como el querido personaje.

Matrix 4: fans crean teorías para justificar el paso de los años. Crédito: Warner Bros/composición.

“No me han invitado (...) Tal vez eso me haga escribir otra obra. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial”, contó el actor para la revista New York. La noticia ha impactado a los seguidores de la franquicia, quienes no dejan de preguntarse la razón detrás.

Lo que pocos fans conocen es que su ausencia sería el resultado de los eventos de The Matrix Online, un videojuego que continuaba la saga de las películas. En este juego de video vimos cómo Morfeo muere por graves heridas de bala.

Matrix 4 tiene prevista su fecha de estreno para el 21 de mayo de 2021. Crédito: Warner Bros/composición.

Por último, Fishburne reconoció la fama de Morfeo. “Si bien es probablemente el papel por el que se me recordará mejor, lo cual es genial; no es lo único por lo que se me recordará, que es mejor”, finalizó.

¿Qué podemos esperar de Matrix 4? Lilly Wachowski reveló que la nueva saga siempre fue una alegoría de la experiencia trans. “Me alegro de que haya salido (...) Esa era la intención original, pero el mundo empresarial no estaba preparado para ello”, contó, para sorpresa de los fans.