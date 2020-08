El pasado 1 de agosto de 2020, una noticia impactó a los fans de El chavo del 8, la serie no volvería a ser transmitida más en la televisión. Quienes dieron la noticia fueron los hijos de Chespirito, Roberto y Graciela Gómez Fernández vía Twitter, donde compartieron su pesar por no llegar a un acuerdo con Televisa.

Días después, quien se pronunció sobre este contrato fue Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, que con fuertes palabras mostró su descontento por esta decisión. Así también, se mostró resignada por la situación legal entorno a El chavo del 8.

En conversación con el programa De Primera Mano, Meza dejó en claro que ella no está involucrada con el Grupo Chespirito, empresa que vela por los derechos de la obra de Gómez Bolaños, por lo que ‘nadie la ha llamado para informarle’ sobre lo que está ocurriendo con el show.

“Esto no tiene vuelta atrás. Sé que debe haber un plan, pero no estoy involucrada. No sé qué pasó, de pronto veo en las noticias y resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa. Y pues yo soy parte de ellos, pero nadie me dijo para participar. Estoy fuera por alguna extraña razón”, comentó la intérprete mexicana.

Además, Florinda Meza dijo sentirse muy triste sobre la decisión de no emitir más El chavo del 8 en la televisión, al considerar que ya no es ‘un programa más'.

Florinda Meza se pronuncia sobre salida de Chespirito. Créditos: Televisa/ Grupo La República

“Estamos sufriendo mucho. Lo triste del asunto es que no es el momento para retirarlo del aire, este programa ha vencido las barreras, las fronteras”, exclamó.