Disney Plus es una de las plataformas que promete revolucionar el servicio de streaming. Su lanzamiento en Estados Unidos ha cautivado a sus miles de fans por su variado contenido y ahora será la oportunidad para que Latinoamérica forme parte de la experiencia.

Para alegría de los seguidores de Disney en Perú, la cuenta oficial de Twitter de Disney Plus Latinoamérica anunció que el servicio llegará el próximo 17 de noviembre de 2020. Rápidamente, la noticia se convirtió en trending topic en las redes sociales.

¿Qué podemos encontrar en Disney Plus? A través de un comunicado oficial, la compañía anunció que la plataforma se convertirá en el primer y único espacio para ver los contenidos exclusivos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

“Nuestra audiencia también podrá acceder en Disney Plus a todos los contenidos disponibles de TV producidos local o globalmente en formatos de video hogareño: series, películas de TV, documentales, shows, conciertos, eventos y programas especiales. Pronto compartiremos más detalles sobre nuestro próximo lanzamiento de Disney Plus”, detalló el presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner.

Disney Plus confirmó la fecha de llegada a Perú y el resto de Latinoamérica. Créditos: Disney/composición

En cuanto a los rumores sobre la ausencia de Los Simpson en Disney Plus, Cine Premiere dio a conocer que el servicio tendrá algunos capítulos de la serie animada, pero no todas las temporadas completas. Las razones aún son desconocidas.

Todo parece señalar que la plataforma de streaming será una de las mayores competidoras de Netflix y HBO Max. A su vez, los consumidores tendrán que pensar dos veces por cuál servicio se quedarán.