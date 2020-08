Netflix: creador de John Wick producirá serie animada de Splinter Cell

Ubisoft y Netflix se asocian para producir la serie animada que adaptará la conocida saga de videojuegos titulada Splinter Cell.

El escritor de las tres películas de John Wick, Derek Kolstad, será el encargado de redactar el guion y tendrá el cargo de productor ejecutivo del show.

Kolstad también es el guionista de la próxima serie de Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier y en la actualidad se encuentra trabajando en el libreto de la adaptación al cine del videojuego Just Cause.

De acuerdo a información otorgada por la página web Variety, Splinter Cell tendrá una temporada doble con 16 episodios, los cuales se transmitirán a través de la señal de Netflix.

Splinter Cell estuvo planeado en un principio como un largometraje, que iba a ser protagonizado por Tom Hardy. Sin embargo, el medio indica que el proyecto está descartado.

¿De qué trata Splinter Cell?

La franquicia de videojuegos de sigilo ha generado siete títulos en diversas consolas, además de siete novelas que complementan la historia. La saga se centra en las aventuras del agente black ops Sam Fisher.

Michael Ironside y Eric Johnson fueron los actores de doblaje que prestaron su voz para interpretar a Fisher en los distintos juegos de la franquicia creada por Tom Clacy.